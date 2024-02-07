الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تمريض القناة" تنظم حفل تخرج للدفعتين الأولى والثانية للدبلوم المهني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية يهدف إلى إعداد كوادر إدارية متخصصة في مجال إدارة جودة الرعاية الصحية، لديهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الجودة، وتطبيق معايير الاعتماد وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير الأداء والمحافظة علي سلامة المرضى، مع تطبيق مبادئ ونظريات الجودة في إدارة الرعاية الصحية.

تخريج دفعتين بكلية تمريض

جاء ذلك أثناء حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية للدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية، والذي نظمته كلية التمريض اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير بقاعة المؤتمرات بالكلية.

نظم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نادية محمد السيد رئيس قسم إدارة التمريض.

شارك في الحفل الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان رمضان الشريف مدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

وأشار "مندور"، إلى أن تحقيق جودة الرعاية الصحية يُمكن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم خدماتها بأعلى جودة، تلبي احتياجات المرضى مما يحسن رضاءهم ويؤثر بالإيجاب على سلامتهم، 
بالإضافة إلى إكساب مقدمي الرعاية الصحية الخبرة في وضع السياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر داخل منشآت الرعاية الصحية، وكيفية التخطيط الاستراتيجي والتوثيق وتقييم عمليات الرعاية الصحية، وذلك لمعرفة مواطن تحسين رعاية المرضى، وتأثير جودة الرعاية الصحية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

فيما أشار الدكتور محمد سعد زغلول، إلى أن الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية يساهم في اكتساب خريجيه المهارات اللازمة؛ لتحقيق سلامة المرضى ورضاء المنتفعين، ونجاح المؤسسات الصحية مع وضع مؤشرات الأداء وتحليل البيانات، وأساليب تحسين الجودة والتعرف على معايير اعتماد المستشفيات، ودور ممارس الجودة الصحية في الحصول على الاعتماد، فضلا عن أن تحقيق جودة الرعاية الصحية يؤدي إلى خفض التكاليف والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والأنشطة التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.

ومن جهته؛ أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني، أن إدارة الكلية خاصة قسم إدارة التمريض حرصت على تفعيل برنامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية، والذي تم تفعيله في العام الجامعي 2021 - 2022، وتم تخريج الدفعة الأولى والثانية وجاري الدراسة للدفعة الثالثة.

ولفتت إلى أن الدفعة الأولى تضم 32 خريج، أما الدفعة الثانية بها 59 خريج، مُقدمة جزيل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة؛ لدعمه الدائم للكليات بوجه عام وكلية التمريض بوجه خاص، واصلة الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعمه لقطاع الدراسات العليا بالكلية، مُهنئة الخريجين وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح.

وكرمت الدكتورة وفاء عبد العظيم رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، والدكتور محمد سعد زغلول؛ تقديرًا لجهودهما في خدمة الجامعة وتشريفهما للحفل.

كما شمل التكريم كل من الدكتور أحمد أنور، والدكتورة إيمان رمضان الشريف لتشريفهما الحفل.

واصلة التكريم إلى ميس حنان خير وأستاذ أسامة شحاته لجهودهما وتفاعلهما كحلقة وصل بين الكلية والخريجين.

وفي ختام الحفل - تم تكريم أوائل الدفعة الأولى والثانية للدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية من قبل القيادات الجامعية، مع التقاط الصور التذكارية توثيقا لتخرج أولى الدفعات للدبلوم المهني.

جامعة قناة السويس اختبارات تمريض جامعة قناة السويس تمريض جامعة قناة السويس معهد تمريض جامعة قناة السويس تنسيق معهد تمريض جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

غدًا.. مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستقبل مهرجان حكاوى الدولى

"صحة الإسماعيلية" تنظم ندوة عن خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع للعاملين بقناة السويس

"حقوق الطفل وواجباته في المجتمع" فعالية بقصر ثقافة القنطرة بالإسماعيلية

"الصحة" تختتم تدريب على أعمال المبادرات الرئاسية بالإسماعيليه وشمال سيناء

رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة الدفعة 38 بكلية الطب

مصرع شخص في تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

"طلاب من أجل مصر" يزورون جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب

فريق بحثي بجامعة قناة السويس يفوز بالمركز الأول من مسابقة الإيسيسكو

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| مستشار أردوغان: لا سلام في الشرق الأوسط بدون مصر وندعو السيسي لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة