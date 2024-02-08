"ثقاقة الإسماعيلية" ينظم عروضًا فنية بمناسبة الإسراء والمعراج

شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية والتي قدمت فيها الفرقة مجموعة من اغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الاسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالاضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان احمد يحيي مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل كبير من رواد المركز.

يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني،اجازة نصف العام، وليله الاسراء والمعراج، ضمن برامج وزارة الثقافة، شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع الاسماعيلية سيناء عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للرواد.

ورش حول "إعادة تدوير الورق والكرتون"

وعلى الجانب الآخر نظمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

الحفاظ على البيئة الهدف من الورشة

نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الاسماعيلية ورشه فنيه عن إعادة تدوير الورق والكرتون بهدف الحفاظ على البيئة وجمالها تدريب سماح علي حيث بدأت أعمال الورشه نبذه عن أهمية تدوير المخلفات لأجل بيئة جميله بانتاج اشكال فنيه مجسمه من الكرتون باستخدام الشمع السيلكون والمقص وتستمر الورشه حتي يوم الثلاثاء الموافق 6فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية.