الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة منظومة ضبط الأسعار والأسواق بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ويأتي ذلك استمرارًا لتوجهات الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أبرز الحضور 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، مدير الرقابة التموينية، مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وممثل مباحث التموين والجهات المعنية بالاجتماع.

مناقشة شكاوى المواطنين

وخلال الاجتماع، تم مناقشة شكاوى المواطنين والخاصة بعدم توافر السلع الغذائية الاستراتيجية واحتكار بعض التجار لها في مراكز ومدن القصاصين وأبوصوير والتل الكبير.

ووجَّه بشارة، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية المشتركة بين كافة الجهات على أسواق ومحال تلك المراكز، هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحال كافة مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأشار بشارة،  إلى ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين الرادعة لضبط ومعاقبة المخالفين لمنع تكرار المخالفة والتصدي بكل حزم لمحتكري السلع؛ وذلك مراعاة للمواطن محدودي الدخل.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة اليومية لكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي حال تخلفها عن تقديم الخدمة يتم غلقها بشكل فوري.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تفعيل قائمة أسعار استرشادية بشكل دوري من قبل الغرفة التجارية بالإسماعيلية لعدد من السلع الغذائية.  

كما ناقش الاجتماع، تكثيف الحملات التموينية الرقابية على المخابز البلدية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مطابقة رغيف الخبز البلدي المدعم من مطابقته للمواصفات ووزنه.

ووجه بشارة، بحصر المخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ومتابعتها بشكل يومي؛ من أجل التأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن البسيط محدودي الدخل.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية، كان قد قرر بتشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

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