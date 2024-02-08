عودة مياه الشرب لقرية الشهيد خيري بالإسماعيلية بعد إصلاح الخط الرئيسي

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري، عن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية الشهيد خيرى بالقنطرة غرب وإعادة تشغيل المياه مرةً آخرى بعد قطعها لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

عودة المياه الشرب

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، اليوم الخميس، "إنه بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية باتخاذ الاجراءات العاجلة لمنع وإدارة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة، تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٤ بوصة، بقرية الشهيد خيرى، نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، وتم تشغيل المياه مرةً أخري، بعد قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وبتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

