الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عودة مياه الشرب لقرية الشهيد خيري بالإسماعيلية بعد إصلاح الخط الرئيسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري، عن الانتهاء من إصلاح كسر  ماسورة مياه بقرية الشهيد خيرى بالقنطرة غرب وإعادة تشغيل المياه مرةً آخرى بعد قطعها لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

عودة المياه الشرب
وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، اليوم الخميس، "إنه بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية باتخاذ الاجراءات العاجلة لمنع وإدارة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة، تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٤ بوصة، بقرية الشهيد خيرى، نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، وتم تشغيل المياه مرةً أخري، بعد قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وبتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 

القنطرة غرب الشبكة الوطنية بالإسماعيلية مياه الشرب انقطاع مياه الشرب بالإسماعيلية عودة مياه الشرب بالإسماعيلية

مواد متعلقة

قطع الكهرباء في أبوخليفة بالإسماعيلية اليوم الخميس

"ثقاقة الإسماعيلية" ينظم عروضًا فنية بمناسبة الإسراء والمعراج

"حماة وطن" بالإسماعيلية: قرارات الرئيس ترجمة حقيقية لدعم وحماية المواطن

إزالة 18 حالة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة فى الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز

زيادة حصة محافظة الإسماعيلية بنحو 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

تدريب طلابي بين هندسة وزراعة جامعة قناة السويس وشركات المقاولات

بالاسم ورقم الجلوس.. وكيل الأزهر بالإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2024

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"