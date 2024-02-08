الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية": تحسن الأحوال الجوية اليوم الخميس

الطقس
الطقس

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن تحسن الأحوال الجوية بجميع أنحاء المحافظة، اليوم الخميس.
 

وأشارت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، إلى أنه "يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء نهارًا على محافظة الإسماعيلية شديدة البرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر".

كما يشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية.

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