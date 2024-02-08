إعلان نتائج طلاب كلية العلاج الطبيعى بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن اعتماد نتيجة الدفعة الأولى لكلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، مهنئا الطلاب الناجحون، متمنيًا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

واستقبل الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبدالمنعم أبوالروس منسق برنامج العلاج الطبيعي؛ لاعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

تفاصيل نتيجة العلاج الطبيعي

وأفاد الدكتور عادل حسن بأن النسبة العامة للنجاح بمقرر اللغة الإنجليزية ومصطلحات طبية جاءت 100%، وبمقرر طبيعة حيوية 88.41%، أما بمادة الكيمياء حيوية (1) جاءت النسبة 60.87%، وبعلم التشريح (1) 56.52% وبمقرر البيولوجي 64.71%.

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نسبة النجاح بمقرر مدخل إلى علم الجودة جاءت 100%، وبمقرر أخلاقيات وقوانين مهنة العلاج الطبيعي بلغت 92.75%، بعلم وظائف الأعضاء (1) بلغت نسبة النجاح 56.52% وأخيرًا جاءت نسبة النجاح بمقرر علم الأنسجة 50.72%.

هذا وقد حضر اعتماد النتيجة الأستاذ إبراهيم أبوزيد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطلاب المركزية.

20 طالبا وطالبة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. يتوجهون لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان

في سياق آخر، توجه طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان، لمدة أسبوع كامل لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية.

ضمن مبادرة «اعرف بلدك» التي تهدف إلى إجراء زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة؛ لتعزيز روح الولاء والانتماء، وإثراء الوعي السياحي والأثري بين طلاب الجامعات المختلفة، ثم دمجهم في المبادرة بإشراكهم في رحلات وجولات، سواء في محافظاتهم أو محافظات مصر المختلفة- جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



تأتى المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

رافق الطلاب في رحلتهم الدكتورة هيام لطفي مدير عام مكتب رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ محمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة، وشارك بالرحلة 20 طالبًا وطالبة.



من جانبه- أوضح الدكتور عادل حسن أن البرنامج الاسترشادي لرحلات قطار الشباب بمدينة الأقصر تضمن الاستقبال والتسكين بالمدينة الشبابية، ثم الانتقال للصوت والضوء بالكرنك، ومعابد البر الشرقي والغربي وجزيرة الموز، ورحلات تبادلية بالسيارات بين المدينتين، بالإضافة إلى عددٍ من المحاضرات والجولات الحرة.

