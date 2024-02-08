الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المحطات الأرضية والعلوية

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد عصمت

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، استمرار أعمال غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المحطات الأرضية والعلوية بمحافظات السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد، تنفيذًا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة الثلاثة.

أعمال الصيانة 

وأكد "عصمت" أن الأعمال تشمل صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما يتم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.


وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائمًا على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأضاف، أنه أثناء أعمال الغسيل والتطهير والتعقيم التي تتم للمحطات يتم أيضًا عملية غسيل للشبكات، تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة


وأوضح "عصمت" أنه يتابع بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بمحافظات القناة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم الحصول عليها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاثة السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد، للتأكد من صلاحيتها من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

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