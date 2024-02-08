ختام دورة التربية العسكرية الأولى لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

اختتمت فعاليات الدورة الأولى للتربية العسكرية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي عقدت خلال الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أدى الدورة 130 طالبًا، ونظمتها إدارة التربية العسكرية بالجامعة بإشراف العقيد فادي نبيل.

هدف التربية العسكرية

وتهدف دورات التربية العسكرية إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية، فضلًا عن توعية الطلاب وتعريفهم بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة، بالإضافة إلى تأهيل الطالب بدنيًا ونفسيًا استعدادا للانخراط في الخدمة الوطنية، طبقًا للمراحل التجنيدية المختلفة، تعريف الطلاب بأهمية دراسة التاريخ العسكري، تهيئة الطالب للتأقلم على الحياة العسكرية، تنمية روح الفريق، والعمل الجماعي في مراحل التعليم الأولى والعروض العسكرية.

رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة الدفعة 38 لكلية الطب لائحة 5+2



وعلى الجانب الآخر، هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خريجي الدفعة 38 لكلية الطب - أول دفعة لائحة 5+2، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية.

جاء ذلك عقب اعتماد رئيس الجامعة لنتيجة بكالوريوس الطب بنسبة عامة للنجاح بلغت 100%.

وتابع "مندور" أن نجاح المنظومة الصحية قائم على تميز خريجي كلية الطب بشكل كبير، موجهًا طلابه باستكمال دراستهم العليا التي تطور أداءهم المهني.

عدد طلاب بكالوريوس الطب

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن عدد طلاب بكالوريوس الطب لائحة 5+2 بلغ 212 طالب وطالبة، حصل منهم 96 طالبًا وطالبة على تقدير عام ممتاز، و110 على تقدير عام جيد جدًا، و5 طلاب على تقدير عام جيد.