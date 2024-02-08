انطلاق المعسكر الأول لتوليد الأفكار بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تنمية قدرات طلابها، خاصة في مجال ريادة الأعمال من أجل رفع مستواهم وقدراتهم، للمنافسة مع نوادي ريادة الأعمال المصرية أو التدريب على امتلاك خطة مشروع، بهدف تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة.

تفاصيل مكتب الإبداع

وفي هذا الإطار، نظم مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة المعسكر الأول لتوليد الأفكار، الذي شارك فيه طلاب الجامعة وعدد من طلاب مدارس التعليم الثانوي، بالتنسيق مع إدارة الاتصالات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي هذا المعسكر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق، وإشراف تنفيذي الدكتورة أفنان بركات مديرة مكتب TTO بمكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق.

وعلى هامش المعسكر، فقد استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة الدكتور أيمن النحاس مدير التدريب بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومؤسس شركة النحاس للتدريب، الذي يقوم بتدريب الطلاب ويحاضر بالمعسكر.



وأشاد الدكتور محمد سعد زغلول بالهدف من المعسكر الذي يسام في توليد الأفكار وتنمية قدرات الطلاب والتدريب على العمل الجماعي وكيفية اختيار المشروعات.



وأشارت الدكتورة ماجدة إبراهيم، إلى أن المعسكر تناول العديد من المحاور أهمها التعريف بريادة الأعمال، توليد أفكار مبتكرة من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات، التدريب على نموذج الأعمال.

وأوضحت الدكتورة أفنان بركات أنه في ختام المعسكر عقدت جلسات تم من خلالها توجيه الطلاب أصحاب المشروعات وتقديم المساعدة لهم في مشروعاتهم.