ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة؛ فيما يخص ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

و‏‎قامت إدارة تموين مركز الإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث الإسماعيلية، بتنفيذ حملة تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

تفاصيل الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان من الدقيق الأبيض، محمل على إحدى السيارات التي حاولت الفرار عند قيام عناصر الحملة التموينية بإيقافها، وبفحص السيارة تبين عدم وجود فواتير تفيد مصدر الدقيق المضبوط.

بجانب ضبط 6 أطنان "دقيق، مكرونة، فول" بأحد المخازن غير المرخصة، وبدون فواتير تفيد مصدر تلك السلع الغذائية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 250 كيلوجراما من اللبن، حلوى الأطفال، وعصائر منتهية الصلاحية.

كذلك تم ضبط 500 عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أرقام للشكاوى

وخصصت مديرية التموين بالإسكندرية أرقامًا للتواصل معها في حالة وجود شكاوى رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.