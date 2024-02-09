الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصور الثقافة تختتم القافلة الثقافية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

قصور الثقافة تختتم
قصور الثقافة تختتم القافلة الثقافية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية التي اقيمت خلال الفترة من 4/2 حتي 8/2/2024، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "التحلي بأخلاق النبي ودورة في المجتمع"، تحدثت خلالها خالد عتيق، عن التحلي باخلاق النبي ك الصدق والأمانة، الرحمة، العدل، الحلم، الشجاعة، التواضع، الكرم، الحياء، الزهد، الصبر، وتحدث أيضا عن حسن الخلق، وأخلاق الرسول مع أهله بيته، وأخلاق النبي في الكتاب والسنة، واختتم اللقاء بكلمات عن الانتماء وحب الوطن.

ختام الورش التعليمية

أعقب ذلك ختام ورشة لتعليم أساسيات فن الكروشيه للمبتدئين تدريب انتصار البيك، بالإضافة لمعرض لعرض منتجات الورشة منها عدد 12 شنكة مقاسات والوان مختلف، وعدد2 كوفيه، وذلك باستخدام خيوط السلسلة وخيوط اليزا والكانفاه وإكسسورات الشنط. 

قصر ثقافة القنطرة شرق الإسماعيلية ثقافة الاسماعيلية

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