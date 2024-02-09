اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للدفعة الأولى لكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لكلية العلاج الطبيعي- أحدث كليات الجامعة- والتي استقبلت في عامها الأول 137 طالب وطالبة، متمنيا ً للطلاب مزيد من التفوق والنجاح، وللكلية التقدم والازدهار.

النسبة العامة للنجاح بلغت 63%

ومن جانبه- أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح بلغت 63%، فيما جاء عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز 10 طلاب.

بينما أوضح الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا 33 طالب وطالبة، بينما حصل 21 طالب وطالبة على تقدير عام جيد، و22 طالب وطالبة على تقدير عام مقبول.

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد نتيجة الدفعة الأولى لكلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، مهنئا الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيد من التوفيق والنجاح.

وفي ذاك السياق - استقبل الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد المنعم أبو الروس منسق برنامج العلاج الطبيعي؛ لاعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

وأفاد الدكتور عادل حسن أن النسبة العامة للنجاح بمقرر اللغة الإنجليزية ومصطلحات طبية جاءت 100%، وبمقرر طبيعة حيوية 88.41%، أما بمادة الكيمياء حيوية (1) جاءت النسبة 60.87%، وبعلم التشريح (1) 56.52% و بمقرر البيولوجي 64.71%.

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نسبة النجاح بمقرر مدخل إلى علم الجودة جاءت 100%، وبمقرر أخلاقيات وقوانين مهنة العلاج الطبيعي بلغت 92.75%، بعلم وظائف الأعضاء (1) بلغت نسبة النجاح 56.52% وأخيرًا جاءت نسبة النجاح بمقرر علم الأنسجة 50.72%.

هذا وقد حضر اعتماد النتيجة الأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطلاب المركزية.