الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حطم 28 رقمًا قياسيًا.. ابن الإسماعيلية يحصل على المركز الأول عالميًا فى القوة البدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للطالب أمير السيد طالب كلية الهندسة ابن محافظة الإسماعيلية؛ لحصوله على المركز الأول عالميًا في القوة البدنية فوق 23 سنة، ببطولة كأس العالم بمجموع رفعات 875 كيلوجرامًا.

تحطيم 28 رقمًا قياسيًا

وتابع "مندور" مُعربًا عن بالغ سعادته بتتويج المنتخب المصري للقوة البدنية بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية، وذلك بعد أن نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا وحصد 235 ميدالية متنوعة، ما يثبت أن الرياضة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تقدمًا كبيرًا خاصة في البطولات الفردية، واصلًا الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لدعمه للرياضيين.

من جانبه - قدم الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لـ"أمير السيد"، مُعربًا عن اعتزازه بأن يكون لجامعة قناة السويس إسهام في الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني المصري في البطولة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ واختتمت منافساتها مساء أمس الجمعة.

فيما أشار الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة إلى أن "أمير السيد" حصل على ذهبية بطولة إنجليزي للقوة البدنية، والمركز الأول للناشئين والثاني للكبار فوق 23 سنة، وجائزة أقوى ناشئ في العالم خلال مشاركته ضمن منتخب مصر في بطولة القوة البدنية التي أقيمت في فنلندا 2019، كما سبق وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في القوة الكاملة Full Power Classic Raw  للكبار ميزان 110 ك بمجموع رفعات 850 ك، ويعتبر هذا الرقم أعلى مجموع رفعات في تلك البطولة.

بينما  أفاد الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن "أمير السيد" لديه سجل حافل بالإنجازات في البطولات التي شارك بها، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح على المستويين الدراسي والرياضي.

من جانبه - أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، شهدت مشاركة العديد من الدول القوية، وأهمها روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن، والمجر ومصر البلد المضيف.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن مصر شاركت في منافسات البطولة بعدد كبير من اللاعبين، ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة، ومثّل منتخب مصر 20 لاعبًا ولاعبة.

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