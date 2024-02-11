محافظ الإسماعيلية: توصيل الغاز الطبيعى وفتح باب تراخيص البناء لمنطقة الكيلو 2

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز "الكيلو 2" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالقرية.

توجيهات المحافظ

وأعطى المحافظ توجيهات الي اللواء وائل حمزة رئيس مدينة الإسماعيلية للتنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة؛ لاستكمال باقي التوسعات بقرية الحجاز، باعتبارها امتدادًا عمرانيًا لمدينة الإسماعيلية، وتقع في الحيز العمراني لمركز ومدينة الإسماعيلية والبدء في تفعيل مجهودات مشروع تطوير منطقة الكيلو 2 لمنح تراخيص البناء للمواطنين والاهتمام بالتنظيم والشكل المعماري وإنشاء شبكة طرق تستوعب الازدحام المرورى مستقبلًا، كما أعطى المحافظ توجيهات مشددة للتنسيق مع شركات الغاز للبدء في توصيل خطوط الغاز الطبيعي لقرى منطقة الكيلو 2 بالكامل وتيسير الإجراءات للمواطنين الذين تنطبق منازلهم لمعايير واشتراطات البناء المعماري الجيد، بالإضافة إلى متابعة توصيل مشروع الصرف الصحي للمنازل بالتزامن مع انتهاء مشروع تجفيف المياة الجوفية.

المرحلة الأولى لمشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز

وأشار المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى، يمتد بطول 10 كيلومترات خطوط انحدار، وغرفة تجميع رئيسية تعمل من خلال 2 طلمبة رفع؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.

وأضاف الشيمى أنه تتم الاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري والطرق الرئيسية المتفرعة منه، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، وربطها بمحطة المياه العكرة.

وقال إن الهدف من المشروع هو خفض منسوب المياه الجوفية والتى أصبحت أعلى من منسوب سطح الأرض بالمنطقة، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمشروع في مرحلته الأولى 34 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية، وتضمن المشروع تنفيذ شبكة تجفيف للمياه الجوفية بطول 8 كم

خط فلتر تنفيذ خط طرد بطول 2 كم، تنفيذ بيارة تجميع بعمق 10 م وقطر 5 م ــ ومطابق وطلمبات رفع ولوحة تشغيل، تنفيذ عداية من مواسير البولى إثيلين أسفل ترعة بورسعيد بالدفع الموجه وتوصيل العداية على خط المياه العكرة لرى المسطحات الخضراء الجديدة.

تنفيذ غرف محابس

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.

مشددًا على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها، بالإضافة للوحة التحكم الكهربائية حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كل الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ كل الأعمال.

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو 2023، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.