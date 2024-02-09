الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة قناة السويس: جاهزون لاستقبال 44 ألف طالب وبداية الفصل الدراسى الثانى

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال 44 ألفًا 213 طالبًا وطالبة، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى، حيث تم إعلان جداول المحاضرات الدراسية للطلاب عبر مواقع الكليات، مع رفع درجة الاستعدادات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب.

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن الجامعة أنهت الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة ببدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، بداية من متابعة المدرجات والقاعات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية للجامعة، خلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول.


جاهزية جامعة قناة السويس

وتابع "مندور" أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وفقًا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وانتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في موعدها المحدد، حيث من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني غدًا السبت الموافق 10 فبراير 2024  وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم التأكيد على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي عدد النتائج بالكليات.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الجامعة لديها خطة شاملة ومتنوعة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثاني، تتضمن تنظيم مسابقات فنية للطلاب،  بالإضافة إلى أنشطة رياضية وتثقيفية وندوات توعوية لرفع وعي الطلاب، وأنشطة علمية جوالة وبرنامج رحلات متميز.

كما وجه رئيس جامعة بضرورة تأكيد عمداء الكليات على تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الانتهاء من تجهيزات المدن الجامعية، وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن جاهزية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لبدء الفصل الدراسى الثاني، مشيرًا إلى أن الكليات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال طلاب الدراسات العليا، من حيث  الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية ومواعيد المحاضرات للطلاب سواء المصريين أو الوافدين.

وأضافت الدكتورة سهير أبوعيشة أمين عام الجامعة أن فترة إجازة منتصف العام الدراسي شهدت أعمال مراجعة وصيانة للمباني، وأيضًا المدينة الجامعية، والمطعم المركزي لتقديم الوجبات للطلاب بدءًا من اليوم الأول للتسكين.

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