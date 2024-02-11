500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث أدى الامتحان 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى.

من جهته، أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن الامتحانات عقدت بمقر معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، وقد تم على فترتين، بعدد ممتحنين للفترة الواحدة 250 طالبًا وطالبة.

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن امتحان اليوم كان لمقرر Foundation 2.

يُذكر أن العملية الامتحانية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بإشراف الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب، منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.