الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث أدى الامتحان 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى.

من جهته، أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن الامتحانات عقدت بمقر معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، وقد تم على فترتين، بعدد ممتحنين للفترة الواحدة 250 طالبًا وطالبة.

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن امتحان اليوم كان لمقرر Foundation 2.

يُذكر أن العملية الامتحانية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بإشراف الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب، منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تنسيق جامعة الاسماعيلية الجديدة الاهلية امتحانات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية طريق التقديم في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مصاريف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية موقع جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

مواد متعلقة

حطم 28 رقمًا قياسيًا.. ابن الإسماعيلية يحصل على المركز الأول عالميًا فى القوة البدنية

محافظ الإسماعيلية: توصيل الغاز الطبيعى وفتح باب تراخيص البناء لمنطقة الكيلو 2

جامعة قناة السويس: جاهزون لاستقبال 44 ألف طالب وبداية الفصل الدراسى الثانى

أمين مستقبل وطن بالإسماعيلية: قرارات الرئيس تصب فى مصلحة محدودى الدخل

اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للدفعة الأولى لكلية العلاج الطبيعى بجامعة قناة السويس

مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية: تسليم مستشفى التل الكبير فى سبتمبر

قصور الثقافة تختتم القافلة الثقافية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "المرأة تقود" بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الرابع من "المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة فى مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح