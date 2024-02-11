حملة مكبرة بحيِّ ثانِ الإسماعيلية لرفع المخلفات

شنَّت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثان محافظة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الجريد والمخلفات، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بنظافة المقابر؛ تيسيرًا على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر.

وناشدت رئاسة حي ثان بمدينة الإسماعيلية خلال بيانًا لهم، المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.

قام جهاز التطوير والتجميل، بصيانة الحديقة الدولية ورفع المخلفات منها، كما تم ري الأشجار المزروعة ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة" داخل الحديقة الدولية، للظهور بالشكل الحضاري المعهود، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

كما واصل الجهاز أعمال التسفيف بالرمال على المسطحات الخضراء في ميادين المحافظة ورشها بالكومبست ومنها ميدان مصطفى كامل.