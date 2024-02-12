قيادات جامعة قناة السويس تستقبل بطل العالم في القوى البدنية

نجح ابن محافظة الإسماعيلية، في تحقيق المستحيل باستمرار في تحقيق الأرقام القياسية، بعد تتويجه بكأس العالم للقوى البدنية.

واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، طالب كلية الهندسة "أمير السيد" والحائز على المركز الأول في بطولة كأس العالم للقوى البدنية، المقامة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري بمشاركة 22 دولة.

وأثنى الدكتور ناصر مندور على أداء لاعب منتخب مصر، الذي استطاع رفع 360 Kg اسكوات، و200 Kg بنش، و315 Kg ديد لفت، بإجمالي مجموع رفعات 375 Kg، متنميًا له دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والرياضية.

أرقام قياسية

وأعرب "مندور" عن بالغ سعادته بتتويج المنتخب المصري للقوة البدنية بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية، وذلك بعد أن نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا وحصد 235 ميدالية متنوعة، ما يثبت أن الرياضة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تقدمًا كبيرًا خاصة في البطولات الفردية، واصلًا الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لدعمه للرياضيين.

كما استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أمير السيد، متمنيًا له حصد المزيد من البطولات.

وأشار الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، إلى أن أمير السيد يستعد للمشاركة في بطولة العالم في أمريكا شهر أكتوبر القادم، كما يواصل حاليا استعداداته للمشاركة في بطولة البحر المتوسط في روسيا شهر يونيو القادم.

يُذكر أن أمير السيد بدأ ممارسة الرياضة في سن الـ16 بالنادى الإسماعيلي، ثم انضم إلى منتخب مصر في سن ال17، وشارك في بطولة العالم في ال 18 سنة.

كما استطاع تحكيم 8 أرقام قياسية في 5 بطولات عالمية.