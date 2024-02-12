الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسباب انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسماعيلية

إنقطاع المياة
إنقطاع المياة

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، عن أسباب انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في مدينة القنطرة غرب المحافظة.

وأشار بيان الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، إلى انقطاع مياه الشرب بداية من الساعة مساء أمس الأحد الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٤، بسبب أعمال خطوط المياه بعد تعرض كسر خط  مياه قطر ٣٥٠ مم في عدة مناطق "مدينة القنطرة غرب، عزبة البياضية، قرية الرياح، وذلك وحتى تمام الإصلاح في كسر خط  مياه.


أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على استمرار أعمال غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المحطات الأرضية والعلوية بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تنفيذًا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة الثلاثة.

ولفت اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن الأعمال تشمل صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما يتم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.


ونوه بأن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

أسباب إنقطاع المياه اماكن انقطاع المياه انقطاع المياه بالإسماعيلية الإسماعيلية القنطرة غرب الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ الشبكة الوطنية بالإسماعيلية

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