الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافة الإسماعيلية" تُنظم عددًا من الفعاليات بمدن المحافظة

الفعاليات
الفعاليات

قدمت المواقع الثقافية بمحافظة الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

الإسراء والمعراج المعجزة الخارقة

ونظمت مكتبة على الراعي بقرية الرياح في مدينة القنطرة غرب، ورشة حكى بعنوان الإسراء والمعراج المعجزة الخارقة وفضل هذه الليلة، القى المحاضرة الشيخ مصطفى منير تحدث عن هذ ه المعجزة، وأنها كانت من معجزات الرسول واظهرت فضل الرسول وتكريم الله له وكانت هذه المعجزة سببا في تخفيف أحزان الرسول لشدة الايذاء الذي تعرض له ومن أهم أحداث الرحلة فرض الصلاة.

السبع آبار تحتفي ب "فاروق جويدة"

كما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية التابعة لمدينة أبوصوير، فقرة بعنوان شعراء مبدعون (فاروق جويدة) رحلة إبداع تناولت الفقرة عدة من بينها "مولده ونشأته وتعليمه.

أهم مؤلفات فاروق جويدة

أهم مؤلفاته مسرحيات شعرية الوزير العاشق - دماء على ستار الكعبه- الخديو. العديد من الدواوين الشعرية منها لن أبيع العمر - حبيبتى لا ترحلى - لو أننا لم نفترق - على باب المصطفى  ، تكريمه والجوائز التى حصل عليها.  تنفيذ  على السيد أمين المكتبه العامة

مناقشة كتاب"كلب أم ذئب" في القصاصين

بينما قدمت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة البطل على فهمى الابتدائية مناقشة كتاب (كلب أم ذئب)، حيث قامت راندا عبد الفتاح امنيه المكتبة  بمناقشة الكتاب مع التلاميذ في المدرسة وألقت بعض الأسئلة عليهم، حيث كانت الإجابات والرد يدل على فهم القصة ومدى ذكاء التلاميذ، وذلك في إطار التعاون بين قصور الثقافة بمحافظة الإسماعيلية ومديرية التربية والتعليم.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة فاعليات ثقافة الإسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية مدرسة البطل على فهمى الابتدائية

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