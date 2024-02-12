"خلافات الأصدقاء" تُنهي حياة شاب بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، من القبض على 4 متهمين لقيامهم باختطاف وحبس صديقهم والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

تفاصيل العثور على الجثمان

تعود أحداث الواقعة عندما عثر عدد من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، على جثمان أحد الأشخاص مقتولا داخل منزل مهجور مما دفع الأهالي بإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تم فحص مكان البلاغ والتحفظ على الجثمان وإبلاغ النيابة العامة لمناظرة الجثمان.

تحريات المباحث تكشف المستور

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث القنطرة شرق أن وراء مقتل صاحب الجثمان 4 أشخاص كانوا على علاقة بالمجني عليه، حيث قاموا باستدراجه إلى أحد الأماكن ثم اقتادوه إلى أحد المصانع وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، ثم قاموا بنقله إلى منزل مهجور وانهالوا عليه بالضرب بقطع من الحديد والجنزير حتى فارق الحياة.

وتشكل فريق من البحث الجنائي بمشاركة وحدة مباحث القنطرة شرق حيث تمكن فريق البحث من كشف لغز الواقعة وتبين أن ورائها 4 متهمين وهم( أحمد م.م شهرته حمام يبلغ من العمر 36 عاما، عاطل ومقيم بالقنطرة شرق، محمود ع. ع شهرته المترى يبلغ من العمر 30 عاما عاطل ومقيم بذات العنوان، وهشام م ع 35 عاما وشهرته الصعيدي يعمل غفير ومقيم بالمدينة الجديدة القنطرة شرق، ومحمد س ت يبلغ من العمر 36 عاما وشهرته حمودي دوليسة عاطل ومقيم بالقنطرة شرق البلد.

و بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة بسب خلاف مالى مع المجني عليه والذى يدعي وليد ه ح ع ويبلغ من العمر 45 عاما عاطل ومقيم بالقنطرة شرق البلد، حيث قاموا باستدراجه وحبسه بأحد المصانع المهجورة بمساعدة أحدهم والذى يعمل غفير للمصنع حيث انهالوا عليه بالضرب حتى فقد الوعي ثم قاموا بعد يوم من احتجازه بنقله إلى منزل مهجور مملوك لأحدهم وانهالوا عليه بالضرب مرة أخرى دون شفقة أو رحمه حتى فارق الحياة، وتركوه بالمنزل ولازوا بالفرار.

وأرشد المتهمون عن أماكن الأدوات التي استخدموها في تنفيذ جريمتهم الشنعاء تحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة، وأحيل الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.