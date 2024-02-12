حالة الطقس اليوم الإثنين في الإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، أن حالة الطقس ستشهد اليوم الإثنينأجواء مستقرة وتحسن فى الأحوال الجوية.



تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، إلى أنه يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا على محافظة الإسماعيلية بارد ليلا وفي الصباح الباكر، كما تتواجد شبورة مائية صباحا تصل لحد الضباب قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية.

وأشارت إلى أن هناك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مناطق وعلى فترات متقطعة، لافتة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا العظمى ٢٦ درجة مئوية والصغرى ١٢ درجات مئوية.