إنقاذ شخصين سقطت سيارتهما فى الترعة بالتل الكبير بالإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية بالقرب من قرية الظاهرية دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وجرى إنقاذ شخصين كانا يستقلانها.

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود إشارة من مركز ومدينة التل الكبير مفادها سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية بالقرب من قرية الظاهرية دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.



انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من حفني السيد حفني، 40 عاما، مقيم بكفر الشيخ، والسيد عطا الله فتاح مرسي، 35 عاما، من كفر الشيخ.



جرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تمكنت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير من انتشال السيارة من ترعة الإسماعيلية.



جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية

سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية

"خلافات الأصدقاء" تُنهي حياة شاب بالإسماعيلية

على الجانب الآخر تمكن ضباط مباحث مركز القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، من القبض على 4 متهمين لقيامهم باختطاف وحبس صديقهم والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

تفاصيل العثور على الجثمان

تعود أحداث الواقعة عندما عثر عدد من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، على جثمان أحد الأشخاص مقتولا داخل منزل مهجور مما دفع الأهالي بإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تم فحص مكان البلاغ والتحفظ على الجثمان وإبلاغ النيابة العامة لمناظرة الجثمان.

تحريات المباحث تكشف المستور

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث القنطرة شرق أن وراء مقتل صاحب الجثمان 4 أشخاص كانوا على علاقة بالمجني عليه، حيث قاموا باستدراجه إلى أحد الأماكن ثم اقتادوه إلى أحد المصانع وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، ثم قاموا بنقله إلى منزل مهجور وانهالوا عليه بالضرب بقطع من الحديد والجنزير حتى فارق الحياة.

وتشكل فريق من البحث الجنائي بمشاركة وحدة مباحث القنطرة شرق حيث تمكن فريق البحث من كشف لغز الواقعة، وتبين أن وراءها 4 متهمين، هم "أحمد م.م"، شهرته حمام، يبلغ من العمر 36 عاما، عاطل ومقيم بالقنطرة شرق، "محمود ع. ع" شهرته المترى يبلغ من العمر 30 عاما عاطل ومقيم بذات العنوان، وهشام "م. ع"، 35 عاما وشهرته الصعيدي يعمل غفيرا ومقيم بالمدينة الجديدة القنطرة شرق، ومحمد "س. ت" يبلغ من العمر 36 عاما وشهرته حمودي دوليسة عاطل ومقيم بالقنطرة شرق البلد.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة بسبب خلاف مالى مع المجني عليه، والذى يدعي "وليد. ه. ح. ع" ويبلغ من العمر 45 عاما عاطل ومقيم بالقنطرة شرق البلد، حيث قاموا باستدراجه وحبسه بأحد المصانع المهجورة بمساعدة أحدهم، والذى يعمل غفيرًا للمصنع، حيث انهالوا عليه بالضرب حتى فقد الوعي، ثم قاموا بعد يوم من احتجازه بنقله إلى منزل مهجور مملوك لأحدهم وانهالوا عليه بالضرب مرة أخرى دون شفقة أو رحمة حتى فارق الحياة، وتركوه بالمنزل ولاذوا بالفرار.

وأرشد المتهمون عن أماكن الأدوات التي استخدموها في تنفيذ جريمتهم الشنعاء وتحررت عن الواقعة المحاضر اللازمة، وأحيل الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.