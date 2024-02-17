السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة الإسماعيلية تشن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعلية

تابعت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، رصد وتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص.

إزالة فورية لمبنى تعدى على الأراضي الزراعية 

وقامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، بمركز ومدينة القصاصين  بإزالة فورية لمبنى من الطوب الابيض علي الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، على مساحة ٨٠ مترا، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس الوحدة المحلية للقرية، والقسم الهندسي.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول علوى لبناء بدون ترخيص بعزبة المغاربه، بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم إيقاف محاولة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بقرية أبوطفيلة.

وبالمرور اليومي بنطاق حي ثالث، تبين وجود مواد للبناء بمنطقه إبراهيم سلامة بدون ترخيص، وعلى الفور تم التحفظ على المواد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

الضرب بيد من حيال المخالفين 

وأكد بشارة على الضرب بيد من حديد حيال المخالفين في عمليات البناء المخالف أو بدون ترخيص في جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية، مشيرا أن لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

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