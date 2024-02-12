قبل حجبها عن التداول .. تموين الإسماعيلية يضبط 30 طن دقيق وأرز

‏‎نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وأقسام الشرطة المختصة بأنحاء المحافظة، عدة حملات تموينية أمس الأحد، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

تفاصيل الحملة

حيث تمكنت من ضبط 15.3 طن دقيق، 1850 كرتونة مكرونة، 6.5 طن فول، 651 بالتة جبنة، 15 طن أرز شعير، 1058 شيكارة أرز، و391 كرتونة زيت بعدد من المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بغرض الإخفاء والحجب عن الأسواق لرفع الأسعار.

وفي مجال الرقابة التموينية،أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر إدارة بدون ترخيص، 12 محضر سلع مجهولة المصدر، 21 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 11 محضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، 4 محاضر عدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين توقف عن الإنتاج، 18 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 14 محضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ومحضر لعدم وجود ميزان، 22 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام للشكاوي

وخصصت أرقام للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.