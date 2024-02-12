الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن موعد إفتتاح معرض"أهلًا رمضان"

أعلن أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024، الاربعاء 14 فبراير الجاري ، في تمام الحادية عشر صباحا، بالتنسيق مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتشارك غرفة الاسماعيلية التجارية فى توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرفة على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات باسعار مناسبة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين.

وانتهت غرفة الإسماعيلية التجارية من الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلا رمضان" اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، كما تنسق مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية للمشاركة فى المعارض وطرح كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية طوال فترة أقامه المعارض.

وأكد رئيس تجارية الإسماعيلية، على حرص القيادة السياسية فى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترة الماضية من توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، أيضا حرص الدولة على اطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار خفض بما يخفف العبء على المواطن.