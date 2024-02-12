الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن موعد إفتتاح معرض"أهلًا رمضان"

أكرم الشافعي
أكرم الشافعي

أعلن أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية،  افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024، الاربعاء 14 فبراير الجاري ، في تمام الحادية عشر صباحا، بالتنسيق مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتشارك غرفة الاسماعيلية التجارية فى توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرفة على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات باسعار مناسبة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين.

وانتهت غرفة الإسماعيلية التجارية من الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلا رمضان" اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، كما تنسق مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية للمشاركة فى المعارض وطرح كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية طوال فترة أقامه المعارض.

وأكد رئيس تجارية الإسماعيلية، على حرص القيادة السياسية فى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترة الماضية من توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، أيضا حرص الدولة على اطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار خفض بما يخفف العبء على المواطن.

معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية تخفيضات معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية موعد معرض اهلا رمضان بالإسماعيلية آخر اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذي لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال