الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 4 محال تجارية بدون ترخيص في حملة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شن قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية. 

وأسفرت الحملات عن غلق 4 محال لإدارتها بدون ترخيص، وكذلك رفع 30 علم قماشي لوجودها في نهر الطريق، ورفع عدد من الأحجار المستخدمة كحواجز، وتم تحرير ٤ محاضر للمخالفات.

وعلى جانب أخر، قامت الإدارة الهندسية بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص، وتم التحفظ على "خلاط بامب"، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

 

وقف ثلاث حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحيِّ ثالث الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بوقف ثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف، اثنين منها عبارة عن شدة خشبية بدور خامس علوي، بمنطقة أرض موظفي الحكومة، وتم فك الشدات الخشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وفي سياق متصل، تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدور سادس علوي بدون ترخيص بمنطقة ٢٤ أكتوبر، وتم التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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