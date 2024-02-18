الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ثقافة الإسماعيلية تنظم أنشطة متنوعة بمختلف المواقع الثقافية

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

ونظم قصر ثقافة الاسماعيلية الندوة الأسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، حفل تأبين خالد زاهر رحمه الله ودعوة أسرته وبعض أفراد عائلته ضمن نشاط نادي الأدب.

أدار اللقاء الشاعر  فهمى عبدالله محلل بنادي أدب الإسماعيلية، وبدأت الكلمات بضيوف اللقاء الأستاذ علي منوفى شيخ الزجالين والأديب أحمد إسماعيل.

دارات الشهادات بالتوالي من الحضور من الأهل والأصدقاء وأعضاء من الجمعية العمومية لنادي الأدب وسردوا كم المواقف الجميلة للاستاذ خالد زاهر ونشاطه الهام في الصحافة والساعات الأخيرة له قبل الوفاة بساعات.

ورشة بعنوان الأسرة بالقصاصين 

بينما نظمت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة بعمل ورشة رسم بعنوان "الأسرة".

تنظيم الاسرة والعناية بالصحة الانجابية بالرياح

كما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح حوارًا ثقافيًا بعنوان تنظيم الأسرة والعناية بالصحة الإنجابية وأثر ذلك على التنمية المستدامة ضمن الخطة القومية الإستراتيجية للسكان، وأدارت الحوار ألطاف عبدالعزيز مثقفة صحية وتم مدرسة التمريض بالقنطرة غرب.


في البداية تحدثت عن مفهوم تنظيم الأسرة وأفضل وسيلة لتنظيم الأسرة والخدمات التي تقدمها مراكز تنظيم الأسرة وتحدثت عن الصحة الإنجابية وضرورة نشر الوعي لكافة أفراد المجتمع من ضمنها الإهتمام بصحة المراهقين والشباب والفحص الطبي قبل الزواج والفحوصات الدورية للمرأة
بحضور عمرو على مسؤول المتابعة بالفرع إشراف عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة.

فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة في ضيافة قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرات قصر ثقافة الإسماعيلية مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية ورش ثقافة الإسماعيلية

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