طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا فى الإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن حالة الطقس اليوم الأحد.

وأوضحت الشبكة الوطنية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الشبكة الوطنية، أنه من المقرر أن تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن فرص سقوط أمطار، فمن المتوقع أن تسقط خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث ٣٠٪، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا العظمى ٢٠ درجة مئوية والصغرى ١٢ درجة مئوية.