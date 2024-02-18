الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا فى الإسماعيلية

طقس مائل للدفء
طقس مائل للدفء

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن حالة الطقس اليوم الأحد.

 

وأوضحت الشبكة الوطنية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

 

وأضافت الشبكة الوطنية، أنه من المقرر أن تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن فرص سقوط أمطار، فمن المتوقع أن تسقط خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث ٣٠٪، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا العظمى ٢٠ درجة مئوية والصغرى ١٢ درجة مئوية.

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