تكريم طلاب جامعة قناة السويس الحاصلين على المستوى الأول جوالة بالدورة الكشفية القمية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين في جميع المجالات، مثمنًا الصورة التى ظهر عليها الطلاب أثناء مشاركتهم في الدورة الكشفية القمية ال 31 للجامعات المصرية والتي استضافتها جامعة طنطا، حيث كانوا على قدر المسئولية، وظهروا بشكل لائق ومشرف يليق باسم جامعة قناة السويس.

الدورة الكشفية

وفي سياق متصل - كرم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشاركين في الدورة الكشفية القمية ال 31 من الطلاب والإداريين.

جاء ذلك اليوم الأحد الموافق 18 فبراير بقاعة مجلس التعليم والطلاب بالجامعة - بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وخلال كلمته التى ألقاها- ثمن الدكتور محمد عبد النعيم جهود الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم لأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا؛لتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب، وتسعى دائما إلى أن يكون طلابها ممثلين في جميع المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

كما قدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنظيم والتنسيق للمشاركة الطلابية، واصلا التهنئة والشكر للطلاب على تحقيق مركز متقدم، مشيرًا إلى أن نشاط الجوالة له نصيب كبير من حجم الأنشطة الطلابية.

كما قدمت الدكتورة سهير أبو عيشه التهنئة للطلاب موضحة ً أن الدورة الكشفية تهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات الشباب بدنيا وعقليا واجتماعيا وروحيا، وصقل مواهبهم وتنميتها.

ومن جانبه - أكد الدكتور محمد غنيم على أهمية الدورة القمية، باعتبارها لقاء دوريا يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة في 7 مجالات متنوعة، تضم المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية والجوالة.

ومن جانبهم - شكر كل من عبد الله عامر وابتسام سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تنظيم هذا الحفل لتكريم الطلاب، متمنيين مزيد من حصد الجوائز والبطولات للطلاب.

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا التكريم، وأدوا السباعية تحية الجوالة للقيادات الجامعية المشاركة في التكريم.

الفائزين

يُذكر أن منتخب الجامعة للجوالة فاز بالمستوى الأول في المجالات التالية:

مجال الدين للحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، مجال الفنون والآداب، الاقتصاد والمواطنة، مجال الصحة والرياضة، مهارات الحياة، الخدمة العامة وتنمية المجتمع، الاتصال العالمي، التقاليد والفنون الكشفية، التطلع للقيادة، القيم والاتجاهات الكشفية.

كما فازت الطالبة ريم علاء بالجوالة المثالية، والطالب أحمد أسامة مسامر مثالي على مستوى الجامعات المشاركة.