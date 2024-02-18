الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طرق الإسماعيلية" تكشف تفاصيل تآكل فاصل كوبري كافور بحي أول

كوبري كافور بحي أول
كوبري كافور بحي أول

أكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية، أن تآكل الفاصل الحديدي لكوبري كارفور بحي أول، لا يمس السلامة الإنشائية للكوبري واصف إياه بالحادث العارض، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حياله على مدار اليوم، وأنه لا يؤثر على سلامة العبور.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، منشورا كاذبا عن كوبري منطقة كارفور بمحافظة الاسماعيلية، تحت عنوان «كوبري كارفور وقع»، وهو ما آثار الفزع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

من جانبها أكدت المصادر الرسمية، أنه لا صحة لهذه الشائعة، موضحة حقيقة الأمر وهو  تعرض الفاصل الحديدي للكوبري للتمدد والتآكل، نافية تأثر حركة العبور بالحادث العارض، لافتة إلى التحرك السريع من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الحماية والمعالجة العاجلة.

كما أشارت المصادر إلى أن الكوبري تم إنشاؤه قبل ٥ سنوات، وفقا للمعايير القياسية.

من جانبها كشفت مصادر رسمية بمديرية الطرق والكبارى، أن تآكل فواصل التمدد يرجع إلى الحمولات الزائدة للشاحنات وسيارات النقل مما يجعل هذه الفواصل عرضة للتآكل السريع ويقلل من عمرها الافتراضى.

واختتمت المصادر مؤكدة بدء أعمال إصلاح وصيانة فواصل التمدد المعدنى المتآكل بكوبرى الوراق.

 

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