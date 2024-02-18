الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابعت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، رصد وتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

حملة لإزالة التعديات على أرض زراعية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض بطول ٥٠٠ متر طولي، على مساحة ١ فدان، و١٠ قراريط.

إزالة التعديات في المحسمة القديمة بالقصاصين 

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بفك شدة خشبية لأعمدة دور رابع علوي بعزبة النجارين، على مساحة ١٢٠ متر، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، والقسم الهندسي بالقرية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بإزالة فورية لسور بطول ٣٠ متر وارتفاع  ١ متر، لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية.

وبالمرور اليومي بمركز ومدينة فايد، تم عمل حملة مكبرة لإزالة السلالم المتعدية بالشارع الجديد.

وتم تنفيذ الإزالات بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ضرورة الضرب بيد من حديد حيال المخالفين في عمليات البناء المخالف على الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص فب جميع قرى ومدن محافظة الإسماعيلية، مشددا على ضرورة شن حملات على مدار الساعة بمنع اي محاولة تعدي.

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