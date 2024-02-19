عرض "أربع حروف وحلاوة شمسنا" في ثاني أيام فعاليات نوادى المسرح بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الإسماعيلية والسويس، المنفذ بفرع ثقافة الإسماعيلية.

تفاصيل العروض

وشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضين مسرحيين مسرحية أربع حروف، و تدور أحداث العرض حول مخرج يترك جميع الممثلين فرقته إلا ممثلة، ويبدآن في عمل بروفة على المسرحية هما الاثنين فقط، تمثيل محمد صديق، آية ابو ضيف، تأليف مريم الجيزاوى، اخراج محمود مدحت.

بينما جاء العرض الثاني لمسرحية حلاوه شمسنا، ويقدم العرض قضية الاستغلال من خلال فكرة جديدة حيث يظهر كيفية استغلال الحب في المصالح الشخصية، وهو من تمثيل أمير حمزة، مايسة أحمد، كريم جودة، هند عبدالناصر، محمد اسماعيل، جينان هاني، محمد علي، ندي ياسر، احمد هنيدي، جميله محمد، تأليف احمد نبيل، إخراج خالد طه.

بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة، وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بحضور محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

ثقافة الإسماعيلية تنظم أنشطة متنوعة بمختلف المواقع الثقافية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية الندوة الأسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، حفل تأبين خالد زاهر رحمه الله ودعوة أسرته وبعض أفراد عائلته ضمن نشاط نادي الأدب.

أدار اللقاء الشاعر فهمى عبدالله محلل بنادي أدب الإسماعيلية، وبدأت الكلمات بضيوف اللقاء الأستاذ علي منوفى شيخ الزجالين والأديب أحمد إسماعيل.

دارات الشهادات بالتوالي من الحضور من الأهل والأصدقاء وأعضاء من الجمعية العمومية لنادي الأدب وسردوا كم المواقف الجميلة لخالد زاهر ونشاطه الهام في الصحافة والساعات الأخيرة له قبل الوفاة بساعات.