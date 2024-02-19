الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحى ثالث الإسماعيلية

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بنطاق مدرسة الزهور الابتدائية، لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص إشغالات المحلات.

وأسفرت الحملات عن رفع 20 كرسي بلاستيك، 6 كراسي خشب بار، 2 شمسية، 20 كرتونة مياه، و3 ميزان كفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

إشغالات الطريق الدائري 

على جانب آخر، تم رصد وضع إشغال طريق بالطريق الدائري، ووضع طوب ورمل وأسمنت للشروع في بناء دور مخالف، وعلى الفور تم رفع كافة مواد البناء والتحفظ عليها، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كل القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

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