رئيس "الإسماعيلية الأزهرية" يشارك فى طابور الصباح بمعاهد إدارة التل الكبير

حضر الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأحد، طابور الصباح بمعاهد إدارة التل الكبير، حيث تفقد معهد التل الكبير الثانوي، ومعهد التل الكبير الإعدادي، ومعهد الغرابوة الإبتدائي، ومعهد منشية النصر.

كما زار رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية معهد المحسمه الابتدائي، ورياض الأطفال بإدارة أبوصوير، بحضور الدكتور عادل عواد، مدير التعليم الإبتدائي، والأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية، كما تفقد سير الحصص الدراسية، وتأكد من كتابة مناهج الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، والتأكد من وسائل الأمن والأمان بهم، ومناقشة الطلاب في المواد العلمية، كما حث الطلاب على الجد والمثابرة وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح والحفاظ على هذا المستوى في كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية والأخلاقية.

انطلاق مسابقة "فارس المتون" لطلاب ومدرسي معاهد الإسماعيلية الأزهرية

عقدت منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أمس الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"، برعاية الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والشيخ أحمد بيومي، الوكيل الشرعي.

وتمت أعمال التحكيم، التي شارك فيها الدكتور حماده هزاع، من المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتورة شيماء حسين، من مكتب رئيس القطاع، والأستاذ عماد سالم، موجه المواد العربية والشرعية، والشيخ عبدالعزيز مغازي، موجه عام القرآن الكريم، والشيخ أشرف سيف، مدير الخطه والمنهج والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، والدكتور محمد الروبي، منسق المبادرة.

وتتميز المسابقة بوجود معايير خاصة تشمل التنوع في حفظ المتون، وحفظ أكثر من متن في العلوم الشرعية والعربية، وفهم واستيعاب المتون المحفوظة مع طريقة الإلقاء، وموافقة المتن للمناهج الدراسية، والالتزام بالقواعد العلمية والبحثية في الشرح وعلامات الترقيم في الكتابة.

وترتكز مسابقة "فارس المتون" على ثلاثة محاور رئيسة هي: حفظ المتون العربية والشرعية، فيما يوافق المناهج الأزهرية، وتأليف متون جديدة، وشرح المتون العلمية، وتستهدف المسابقة مدرسي وطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب التابعة للأزهر.