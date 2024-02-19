الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه القناة" يعلن إجراء مراجعة شاملة وصيانة منظومة الكلور بالمحطات

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن مراجعة وصيانة منظومة الكلور في محطات مياه الشرب، بإقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين، واستعدادا لفصل الصيف.

تفاصيل أعمال الصيانة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم بالفعل الانتهاء من مراجعة وصيانة منظومة كلور كامل، منها محطة مياه وادي الملاك، ومحطة مياه القنطرة غرب، ومحطة مياه فايد الكبرى، ومحطة مياه المنايف " الكومباكت"، ومحطة معالجة مياه صرف صحي أبوخليفة، ومحطة مياه " كومباكت"، أبوخليفة، ومحطة تحلية مياه نفيشة، وصيانة المنظومة في محطة رفع الدوايدة، ومراجعة وصيانة محطات مياه القصاصين.

مراجعة أعمال منظومة الكلور

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم أيضا مراجعة أعمال منظومة الكلور بمحطة مياه المنايف، ومحطة تحلية نفيشة، كما تم ضبط الجرعات بمحطة البورسعيدية، ومتابعة رافع مياه السماكين ومعاينة منظومة الكلور وبرج التعادل، وتم الانتهاء من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، وأخذ عينات وضبط الجرعات، كما تم الانتهاء صيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوة وتم ضبط الجرعات، ومحطات مياه مركز ومدينة أبوصوير.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء تماما من مراجعة شاملة لأعمال صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوسلطان للفلوميتر وضبط مفاتيح جرعة الكلور، والتأكد من انتظام حقن الكلور بوحدتي المحطة، وأنه المنظومة تعمل بأعلى كفاءة، كما تم مراجعة أعمال صيانة لـ"هيدر" غاز الكلور بمحطة مياه المستقبل الكبرى، والتأكد من ضبط جرعات الكلور وتشغيل الخط وتحميل المحطة عليه، كما تم عمل صيانة شاملة لمنظومة الكلور لمحطة مياه القنطرة غرب.

إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة


وأوضح ان إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، علي مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، كما تعمل الإدارة علي تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.

رئيس مياه القناة بدء غسيل الشبكات وضبط رئيس مياه القناة حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة شرق رئيس مياه القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة مشاريع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

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