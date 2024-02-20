حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنين مع بداية الصباح قبل التحرك من منزلهم على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن ستستقر الأجواء على جميع أنحاء البلاد، عقب موجة البرد والأمطار الرعدية التي قد شهدتها في الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وبجنوب البلاد، وطقس يكون مائل للدفء على كافة السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا في أغلب الأنحاء.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، وستأتي على النحو التالي:

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وتتكون شبورة مائية صباحًا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارتِ الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تكون 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قد كشفت عنها الأرصاد الجوية يكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وأوضحت حالة البحر الأحمر، أن يكون معتدلًا، وارتفاع الموج يكون فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد اليوم

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

جنوب الصعيد اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11