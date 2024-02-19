الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدًا الثلاثاء والظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 20 فبراير الجاري المتوقعة حيث يُتوقع أن يكون الطقس دافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، وفي المقابل، يُتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتتوقع الأرصاد أن تتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك المتاخمة للمسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع أيضًا سقوط أمطار على فترات متقطعة في بعض مناطق السواحل الشمالية، وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير حالة الطقس على مدار الأيام القادمة، حيث يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر خلال التنقلات والرحلات خلال هذه الفترة.

حالة الطقس اليوم الاثنين وفرص سقوط الأمطار فى جميع المحافظات

حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 فى مصر وفرص سقوط الأمطار بجميع المحافظات

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كما من المتوقع أن يشهد الطقس اعتبارًا من الأربعاء 21 فبراير ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، كما ستشهد أيضا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتشكل شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

سقوط الأمطار

ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تكون قريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 

وتستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال يومي الخميس والجمعة وتتكوّن شبورة مائية بدء من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تشهد مناطق السواحل الشمالية سقوط أمطار على فترات متقطعة.

ويُنصح بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقلات والرحلات وتوخي الحذر من قبل سائقي المركبات أثناء السير بالطرق القريبة من المسطحات المائية.

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