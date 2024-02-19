الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الطقس دافئ نهارًا".. الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية بمعظم المحافظات (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ومعدلات الارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على فضائية الأولى المصرية، اليوم الإثنين، إن سماء مصر بدءًا من اليوم تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، مع ملاحظة زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في أغلب المحافظات الداخلية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة في النهار بمعدل من درجة إلى درجتين مقارنة بأمس، وذلك على مدار الـ72 الساعة المقبلة، والتي تبدأ من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وتابعت أن الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية.

وأوضحت أنه "مع غياب أشعة الشمس والدخول في ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ويتم الشعور به في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، ويكون شديدة البرودة في معظم الأنحاء خاصة المناطق التي لها ظهير صحراوي، بجانب تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد".

وأشارت إلى أن الشبورة المائية تتكون خلال الأيام المقبلة في ساعات الصباح الأولى، تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية إلى المسطحات المائية، فيما تنتظم حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر السطحية شمالية شرقية، ولكن اليوم الإثنين فنشاطها مضطرب والأمواج تتجاوز الـ2 متر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من عدم تغيير الملابس وفقًا لحالة الطقس، لأنها متغيرة وليست ثابتة.

درجات الحرارة مصر الأحوال الجوية أشعة الشمس سيناء الوادي الجديد الشبورة المائية

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