الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": كبار السن بغزة يواجهون مصيرا مجهولا بمواجهة الأمراض ونقص الأدوية

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أمراض مزمنة ونقص في الأدوية.. كبار السن بغزة يواجهون مصيرًا مجهولًا".

وأشار التقرير إلى أن هناك معاناة مضاعفة يعيشها كبار السن النازحون بقطاع غزة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي والنزوح إلى المجهول، في ظل تصاعد مستمر للأحداث وترقب هجوم الاحتلال الوشيك على الجنوب الذي أصبح مكتظا بالنازحين، ويعاني نحو 70% من كبار السن في قطاع غزة من الأمراض المزمنة في ظل نقص للغذاء والماء والدواء.

 محدودية قدرات كبار السن في تأمين ظروف البقاء على قيد الحياة

وتابع أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا على جميع فئات المجتمع وكبار السن بشكل خاص في قطاع خاص، نظرًا لخصوصية أوضاعهم ومشكلاتهم الصحية فضلًا عن محدودية قدراتهم في تأمين ظروف البقاء على قيد الحياة، لاسيما مع فرض النزوح عليهم سيرًا على الأقدام لكيلومترات عدة لا تقل عن 5 كيلومترات في الرحلة، ما يصعب المهمة حتى على الأشخاص العاديين تحملها.

واختتم التقرير أنه لا تقتصر المعاناة فقط على رحلات النزوح بل تبدأ منها، وتمتد إلى مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، حيث لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة بدءًا من انعدام المساحة الخاصة للشخص أو العائلة، مرورًا بعدم توافر مياه الشرب والاستخدام النظيفة، وصولًا إلى عدم وجود عوامل النظافة الشخصية أو أغطية وفرش بما يكفي. 

كبار السن بغزة قطاع غزة النازحون بقطاع غزة كبار السن النازحون بقطاع غزة

مواد متعلقة

اليوم.. "العدل الدولية" تبدأ جلسات استماع حول شرعية احتلال إسرائيل الأراضى الفلسطينية

بـ 9 إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن حصيلة عملياته عند الحدود "اللبنانية- الفلسطينية"

آليات إسرائيلية تتوغل بمحيط مستشفى الجزائر شرق خان يونس وسط اشتباكات مع الفصائل

إسرائيل تعلن إغلاق 4 محاور طرق رئيسية فى الجليل الأعلى والمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية

الاحتلال يعلن إصابة 20 عسكريًا فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ48 الساعة الماضية

الاحتلال يعلن تنفيذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من قطاع غزة

نتنياهو: إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

أشتية: حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 19فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين