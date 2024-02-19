"القاهرة الإخبارية": كبار السن بغزة يواجهون مصيرا مجهولا بمواجهة الأمراض ونقص الأدوية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أمراض مزمنة ونقص في الأدوية.. كبار السن بغزة يواجهون مصيرًا مجهولًا".

وأشار التقرير إلى أن هناك معاناة مضاعفة يعيشها كبار السن النازحون بقطاع غزة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي والنزوح إلى المجهول، في ظل تصاعد مستمر للأحداث وترقب هجوم الاحتلال الوشيك على الجنوب الذي أصبح مكتظا بالنازحين، ويعاني نحو 70% من كبار السن في قطاع غزة من الأمراض المزمنة في ظل نقص للغذاء والماء والدواء.

محدودية قدرات كبار السن في تأمين ظروف البقاء على قيد الحياة

وتابع أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا على جميع فئات المجتمع وكبار السن بشكل خاص في قطاع خاص، نظرًا لخصوصية أوضاعهم ومشكلاتهم الصحية فضلًا عن محدودية قدراتهم في تأمين ظروف البقاء على قيد الحياة، لاسيما مع فرض النزوح عليهم سيرًا على الأقدام لكيلومترات عدة لا تقل عن 5 كيلومترات في الرحلة، ما يصعب المهمة حتى على الأشخاص العاديين تحملها.

واختتم التقرير أنه لا تقتصر المعاناة فقط على رحلات النزوح بل تبدأ منها، وتمتد إلى مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، حيث لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة بدءًا من انعدام المساحة الخاصة للشخص أو العائلة، مرورًا بعدم توافر مياه الشرب والاستخدام النظيفة، وصولًا إلى عدم وجود عوامل النظافة الشخصية أو أغطية وفرش بما يكفي.