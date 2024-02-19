الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ 9 إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن حصيلة عملياته عند الحدود "اللبنانية- الفلسطينية"

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني حصيلة عملياته ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الأحد.

ووفقًا لفضائية الغد، فتلك العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وهي كالآتي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
2- الساعة 14:50 استهداف تموضع لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.
3- الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.
4- الساعة 15:45 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 17:45 استهداف تجمّع لجنود العدو في حرش راميم "هونين" بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 14:45 استهداف تموضع لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.
2- الساعة 14:45 استهداف تموضع لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:15 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يرؤون وتحقيق إصابات مباشرة.

قطاع غزة الحدود اللبنانية الفلسطينية فلسطين حزب الله اللبناني حزب الله إسرائيل المقاومة الفلسطينية موقع ‏البغدادي

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