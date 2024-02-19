الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 فى مصر وفرص سقوط الأمطار بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية يوم جديد يشغل بال المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل.

حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 في مصر 

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس في مصر اليوم، منوها إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وتوقعات جميع درجات الحرارة بمحافظات ومدن مصر.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة  درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 19 فبراير 2024.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت الأرصاد الجوية في مصر، إن حالة الطقس اليوم الإثنين سوف تشهد أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء بالسواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلا في أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يكون من المتوقع أن ستشهد البلاد اليوم الظواهر الجوية الآتية:

ومن المفترض أن سيشهد حدوث شبورة مائية صباحا ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من القاهرة وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الإثنين إلى متوسطة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد ستمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

اقرأ أيضا:

4 أيام متواصلة.. أمطار مستمرة وسُحب كثيقة في "نوة الشمس" الصغرى

أمطار ورياح.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الغربية

تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع 18-2-2024

درجات الحرارة اليوم 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 في على محافظات ومدن مصر:

درجة الحرارة في محافظة القاهرة 21 12
درجة الحرارة في مدينة العاصمة الإدارية 21 11
درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 22 11
درجة الحرارة في مدينة بنها 21 12
درجة الحرارة في دمنهور 21 12
درجة الحرارة في وادى النطرون 22 11
درجة الحرارة في محافظة كفر الشيخ 20 10
درجة الحرارة في المنصورة 21 12
درجة الحرارة في الزقازيق 22 12
درجة الحرارة في شبين الكوم 21 11
درجة الحرارة في طنطا 20 10
درجة الحرارة في محافظة دمياط 19 13
درجة الحرارة في بورسعيد 20 14
درجة الحرارة في الإسماعيلية 20 12
درجة الحرارة في السويس 21 11
درجة الحرارة في العريش 19 12
درجة الحرارة في رفح 19 12
درجة الحرارة في رأس سدر 21 09
درجة الحرارة في نخل 18 06
درجة الحرارة في سانت كاترين 15 02
درجة الحرارة في الطور 21 12
درجة الحرارة في طابا 19 10
درجة الحرارة في شرم الشيخ 22 15
درجة الحرارة في الإسكندرية 19 10
درجة الحرارة في العلمين الجديدة 19 10
درجة الحرارة في مطروح 17 11

‎ الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

مواد متعلقة

الأرصاد: تحسن تدريجى بحالة الطقس على أغلب الأنحاء وانحسار فرص الأمطار

حالة الطقس اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 19-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 19-2-2024 فى مصر

عاجل.. شركة أمبرى البريطانية: سفينة شحن مسجلة فى بريطانيا تبلغ عن تعرضها لهجوم فى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين