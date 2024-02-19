حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 فى مصر وفرص سقوط الأمطار بجميع المحافظات

مع بداية يوم جديد يشغل بال المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل.

حالة الطقس اليوم الإثنين 19-2-2024 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس في مصر اليوم، منوها إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وتوقعات جميع درجات الحرارة بمحافظات ومدن مصر.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 19 فبراير 2024.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت الأرصاد الجوية في مصر، إن حالة الطقس اليوم الإثنين سوف تشهد أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء بالسواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلا في أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يكون من المتوقع أن ستشهد البلاد اليوم الظواهر الجوية الآتية:

ومن المفترض أن سيشهد حدوث شبورة مائية صباحا ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من القاهرة وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الإثنين إلى متوسطة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد ستمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 في على محافظات ومدن مصر:

درجة الحرارة في محافظة القاهرة 21 12

درجة الحرارة في مدينة العاصمة الإدارية 21 11

درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 22 11

درجة الحرارة في مدينة بنها 21 12

درجة الحرارة في دمنهور 21 12

درجة الحرارة في وادى النطرون 22 11

درجة الحرارة في محافظة كفر الشيخ 20 10

درجة الحرارة في المنصورة 21 12

درجة الحرارة في الزقازيق 22 12

درجة الحرارة في شبين الكوم 21 11

درجة الحرارة في طنطا 20 10

درجة الحرارة في محافظة دمياط 19 13

درجة الحرارة في بورسعيد 20 14

درجة الحرارة في الإسماعيلية 20 12

درجة الحرارة في السويس 21 11

درجة الحرارة في العريش 19 12

درجة الحرارة في رفح 19 12

درجة الحرارة في رأس سدر 21 09

درجة الحرارة في نخل 18 06

درجة الحرارة في سانت كاترين 15 02

درجة الحرارة في الطور 21 12

درجة الحرارة في طابا 19 10

درجة الحرارة في شرم الشيخ 22 15

درجة الحرارة في الإسكندرية 19 10

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 19 10

درجة الحرارة في مطروح 17 11