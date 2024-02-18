الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

4 أيام متواصلة.. أمطار مستمرة وسُحب كثيقة في "نوة الشمس" الصغرى

النوات الشتوية
النوات الشتوية

مازالت موجة الطقس السىء تجتاح محافظة الاسكندرية على مدار 4 ايام متواصلة ضمن تداعيات نوة الشمس الصغرى وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

ويستمر هطول الامطار الغزيرة على عروس المتوسط منذ صباح اليوم مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح التي تزيد من احساس البرودة وتأثر على ارتفاع موج البحر.

وانتشر رجال شركة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الاسكندرية للتعامل الفوري مع تداعيات النوة الشتوية وتصريف مياه الأمطار المتكدسة نتيجة غزارة الامطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية.

ورفعت محافظة الاسكندرية حالة الاستعداد القصوى والطوارىء للتعامل مع تداعيات النوة الشتوية بانتشار سيارات وبدالات شركة الصرف الصحي خاصة في المناطق الساخنه للتدخل لمنع تكدس مياة الامطار.

وتمركزت 182 سيارة ومعدة في مختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع التنبيه علي جميع العاملين الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع اي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

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خطة لمواجهة النوات.. الإسكندرية تستقبل الشتاء بـ 9 مشروعات وتطهير المطابق والشنايش

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الطقس السيء محافظة الاسكندرية الشمس الصغرى هيئة الأرصاد الجوية عروس المتوسط

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