الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشمس الصغرى" تضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة ورياح سريعة

النوات الشتوية
النوات الشتوية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، تزامنًا مع نوة "الشمس الصغرى".

وتعرضت عروس المتوسط لموجة من الطقس السيئ مصحوبة بهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة نتيجة سرعة الرياح، ما زاد من إحساس البرودة.

وتضرب المحافظة ظاهرة "نوة الشمس الصغرى" والتي تستمر 3 أيام، وتشهد رياحًا غربية، مع أمطار غزيرة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع تداعيات النوة الشتوية، بنشر سيارات وبدالات شركة الصرف الصحي خاصة في المناطق الساخنة للتدخل لمنع تكدس مياه الأمطار.

تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع مدارس الإسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتمركزت 182 سيارة ومعدة في مختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع التنبيه على جميع العاملين، الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة حتى السبت (فيديو)

 

 

النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوات الشتوية
النوة الشتوية نوة الشمس الصغرى الإسكندرية الصرف الصحي الشمس الصغرى

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