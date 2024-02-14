الأربعاء 14 فبراير 2024
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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة حتى السبت (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى السبت المقبل، نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وقالت غانم، في برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، إن اليوم الأربعاء شهد هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن عددًا من المحافظات ما زالت تتعرض للأمطار حاليًا، مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة وكفرالشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط والمنوفية والغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت أن غدًا الخميس سيكون أشد تقلبًا في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن تشمل الأمطار كافة الأنحاء، وتزداد كمياتها وشدتها، وتترافق بحبات البرد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في محافظات الوجه البحري، مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد، وأوضحت أن الجمعة ستشهد استمرار الأمطار، لكن بكميات أقل من الخميس، مع نشاط للرياح التي تثير الرمال والأتربة في الأماكن المفتوحة.

ونبهت غانم المواطنين في المحافظات التي ستتعرض لأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة، والقيادة بحذر وبهدوء، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وأشارت إلى أن بعض المحافظات الداخلية ستشهد أيضًا أمطارًا متوسطة ورعدية، على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق بجنوب سيناء وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر.

وأكدت أن الأحوال الجوية ستتحسن اعتبارًا من السبت المقبل في شمال البلاد ومعظم المحافظات، مشيرة إلى أن محافظتي الإسكندرية ومطروح أعلنتا عن تعطيل الدراسة غدًا الخميس لسوء الأحوال الجوية، وطالبتا الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول والرياح.

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