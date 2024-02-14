أحمد موسى: صفحة جديدة بين مصر وتركيا برعاية السيسى وأردوغان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إنه في زيارة تاريخية للقاهرة التقى رجب طيب أردوغان بنظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية حيث استقبله بحفاوة وتبادلا الأحاديث الودية.

وشهدت الزيارة توقيع عدة اتفاقيات تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وإنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي المشترك يهدف إلى تنسيق المواقف والمصالح بين الجانبين.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيسين أعربا عن رغبتهما في إعادة العلاقات المصرية التركية إلى مستواها الطبيعي، بعد سنوات من التوتر والخلاف، نتيجة للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين، والتعاون في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الزيارة تمثل تحولا كبيرا في العلاقات بين مصر وتركيا، وتعكس الجهد الكبير الذي بذله رئيسي المخابرات في البلدين من أجل تقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات، مشيدا بدور الإعلام المصري في دعم الدولة المصرية ومصالحها الوطنية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعمل لصالح بلده ويحافظ على علاقاته مع دول العالم ورؤسائها.