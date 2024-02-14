الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: صفحة جديدة بين مصر وتركيا برعاية السيسى وأردوغان (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إنه في زيارة تاريخية للقاهرة التقى رجب طيب أردوغان بنظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية حيث استقبله بحفاوة وتبادلا الأحاديث الودية.

وشهدت الزيارة توقيع عدة اتفاقيات تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وإنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي المشترك يهدف إلى تنسيق المواقف والمصالح بين الجانبين.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيسين أعربا عن رغبتهما في إعادة العلاقات المصرية التركية إلى مستواها الطبيعي، بعد سنوات من التوتر والخلاف، نتيجة للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين، والتعاون في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الزيارة تمثل تحولا كبيرا في العلاقات بين مصر وتركيا، وتعكس الجهد الكبير الذي بذله رئيسي المخابرات في البلدين من أجل تقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات، مشيدا بدور الإعلام المصري في دعم الدولة المصرية ومصالحها الوطنية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعمل لصالح بلده ويحافظ على علاقاته مع دول العالم ورؤسائها.

قصر الاتحادية أردوغان السيسي الرئيس التركى أحمد موسى مصر وتركيا على مسئوليتي الإعلام المصري الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية