أحمد موسى يكشف عن تحالف الإخوان وإسرائيل فى التآمر على مصر (فيديو)

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن التحالف الواضح بين جماعة الإخوان المسلمين والموساد الإسرائيلي لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر والنيل من هيبة الجيش المصري، مشيرا إلى أن هذين الطرفين يسعيان لنفس الهدف وهو ضرب الجبهة الداخلية لمصر وتشويه صورتها.

وأوضح موسى، في برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن استراتيجية الدولة المصرية تقوم على تعزيز قوة الجيش وتحديث تسليحه وتطوير شبكة الطرق في سيناء وغيرها من المناطق، مما يثير غضب واستياء الإعلام الإسرائيلي والإخوان الذين يحاولون التشكيك في هذه الخطوات والتساؤل عن دوافعها، وأكد أن مصر دولة سلام ولن تتخلى عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والمطالب بحل الدولتين.

وانتقد بعض وسائل الإعلام التي تعادي مصر وتحرض عليها، مؤكدا أن موقفه منها لا رجعة فيه وأنه لن يسكت عن حقيقتها، وقال إن مصر تدفع ثمن الحروب منذ عام 48 وأنها لا تجد من يتحمل معها المسئولية، كما أشاد بدور الجيش المصري في حماية أرض الوطن والتضحية بالشهداء من أجل القضية الفلسطينية.