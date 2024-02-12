أحمد موسى: نتنياهو يدفع العالم إلى حرب عالمية جديدة بعد هجوم رفح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القصف الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له مدينة رفح الفلسطينية هدفه دفع الفلسطينيين للنزوح إلى مصر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع العالم إلى حرب عالمية جديدة بعد الهجوم العنيف الذي شنه فجر اليوم على رفح.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعمًا كبيرًا للاحتلال الإسرائيلي بلا حدود، في الوقت الذي تتعرض فيه مصر لضغوط شديدة بسبب موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن مصر أدخلت 100 ألف طن مساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تحمي أمننا القومي ولا تعتدي على أحد، كما أنها لا تسمح لأحد بأن يعتدي على الأمن القومي المصري.