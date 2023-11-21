الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة لمواجهة النوات.. الإسكندرية تستقبل الشتاء بـ 9 مشروعات وتطهير المطابق والشنايش

نواة الاسكندرية
نواة الاسكندرية

مع استقبال موسم الشتاء ووعودة النوات التى تضرب الإسكندرية، بدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تستعد بشكل مكثف للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المدينة الساحلية الأكثر عرضة للنوات الشديدة.

ويرصد “الدستور”  استعدادات عروس الأبيض المتوسط لمواجهة موسم الشتاء.

استعدت الإسكندرية لموسم الشتاء من خلال العديد من التجهيزات والمشروعات التي تسهم في عدم تراكم مياه الأمطار واستيعاب أكبر كميات من هذه المياه بشبكات الصرف الصحي والأمطار.

تطهير مصبات وشنايش الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يتم تنفيذ خطة من خلال تحديد التقاط الساخنة والتي تتجمع فيها مياه الأمطار، وبدء تطهير المطابق والشنايش ومحطات الرفع والمعالجة والمصبات في وقت مبكر قبل موسم الشتاء.

وأوضح " نافع"  أنه تم العمل على تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 96 مصب، كما تم متابعة تطهير وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.

نشر 187سيارة ومعدة وإعلان الطوارئ

واضاف أنه يتم نشر 187سيارة ومعدة في جميع أنحاء الإسكندرية، مع إعلان حالة الطوارئ لاستقبال النوات، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بالتقلبات الجوية، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، مؤكدًا أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقًا لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تدشين مشروع لاستيعاب مياه الأمطار انطلق منذ العام الماضي وهو مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، لوضع حلول لكميات المياه التي تتساقط على  بغزارة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح خلال تصريحات ل " الدستور" أن الاستراتيجية تهدف فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي،، حيث تم البدء في ثلاث مشروعات من المرحلة الأولى، وجاري الإنتهاء من 3 مشروعات هذا العام، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 9 مشروعات ونتائجها تظهر مع كل مشروع باستيعاب كميات مياه الأمطار أفضل مما سبق وتغطية عدد كبير من النقاط الساخنة.

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