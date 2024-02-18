الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع 18-2-2024

حالة الطقس خلال الأسبوع
حالة الطقس خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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حالة الطقس اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس اليوم الأحد

قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن اليوم الأحد، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية (من الساعة 4 حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة مئوية
  • السواحل الشمالية 18 درجة مئوية
  • جنوب سيناء 24 درجة مئوية
  • شمال الصعيد 21 درجة مئوية
  • جنوب الصعيد 24 درجة مئوية
تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع بالمحافظات
تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع بالمحافظات
تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع بالمحافظات

حالة الطقس غدًا

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة غلى متوسطة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

لفتت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 19 فبراير إلى الأربعاء 21 فبراير 2024 تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع 

تشهد محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس المضطرب، يتخللها سقوط أمطار رعدية تكون متوسطة الشدة، ودرجات حرارة منخفضة ونشاط ملحوظ للرياح.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة بنسب حدوث 40%.

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